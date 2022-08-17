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ЗСУ не втратили на фронті жодної системи HIMARS, - Резніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові за час війни не втратили жодної ракетної системи залпового вогню HIMARS. Заяви Росії про нібито знищення систем є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Абсолютно відповідально можу сказати, жодної HIMARS не втрачено. Тому, коли ви читаєте в російських ЗМІ або медіа, соцмережах, що солдат Іванов із "Калашниковим" увірвався і побачив вантажівку, в якій знищив одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися, покрутити пальцем біля скроні й сказати - ну, така в них система пропаганди. Це дурниця", - заявив він.

Крім того, Резніков підкреслив, що задоволений новим пакетом допомоги від США. Він включає нові боєприпаси, артилерію та засоби протирадарної боротьби.

Нагадаємо, що США планують передати Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS.

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Олексій РезніковРСЗОВійна в Україні