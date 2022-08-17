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ВСУ не потеряли на фронте ни одной системы HIMARS, - Резников

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Украина, Среда 17 августа 2022 11:25
ВСУ не потеряли на фронте ни одной системы HIMARS, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные за время войны не потеряли ни одной ракетной системы залпового огня HIMARS. Заявления России о якобы уничтожении систем являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью "Голосу Америки".

"Совершенно ответственно могу сказать, ни одной HIMARS не потеряно. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или медиа, соцсетях, что солдат Иванов с "Калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором уничтожил одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить пальцем у виска и сказать - ну, такая у них система пропаганды. Это ерунда", - заявил он.

Кроме того, Резников подчеркнул, что доволен новым пакетом помощи от США. Он включает новые боеприпасы, артиллерию и средства противорадарной борьбы.

Напомним, что США планируют передать Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS.

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Алексей Резников РСЗО Война в Украине
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