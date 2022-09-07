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ВСУ показали сбитие российского вертолета в Херсонской области (видео)

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Херсонская область, Среда 07 сентября 2022 13:26
ВСУ показали сбитие российского вертолета в Херсонской области (видео) Фото: ВСУ показали сбитие российского вертолета в Херсонской области (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы показали сбитие российского ударного вертолета Ка-52. Его сегодня утром "приземлили" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушных сил ВСУ.

"Видео сбития российского ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" зенитным ракетным подразделением Бук-М1 воздушного командования "Центр" на Херсонщине 7 сентября около 8:30", - говорится в описании под видео.

Напомним, о том, что украинские бойцы сегодня утром сбили российский вертолет Ка-52 в Херсонской области, сообщил ранее спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Отметим, что число потерянных Россией с начала полномасштабного вторжения вертолетов уже приближается к 210.

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