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ЗСУ показали збиття російського вертольота в Херсонській області (відео)

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Херсонська область, Середа 07 вересня 2022 13:26
ЗСУ показали збиття російського вертольота в Херсонській області (відео) Фото: ЗСУ показали збиття російського вертольота в Херсонській області (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці показали відео збиття російського ударного вертольота Ка-52. Його сьогодні вранці "приземлили" у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряних сил ЗСУ.

"Відео збиття російського ударного вертольота Ка-52 "Алігатор" зенітним ракетним підрозділом Бук-М1 повітряного командування "Центр" на Херсонщині 7 вересня близько 8:30", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, про те, що українські бійці сьогодні вранці збили російський вертоліт Ка-52 в Херсонській області, повідомив раніше речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зазначимо, що кількість втрачених Росією з початку повномасштабного вторгнення гелікоптерів вже наближається до 210.

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