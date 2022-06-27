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ВСУ показали, как наносят удары по Змеиному: видео

Фото: ВСУ показали, как наносят удары по Змеиному (mapio net)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники продолжают операцию на острове Змеиный, которая рассчитана на его полное освобождение от российских войск. Наши военные нанесли 10 ударов по острову.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Украинские военные наносят новые поражения оккупантам на острове Змеиный.

"Зафиксировано более 10 попаданий, одно из них по очередному зенитному пушечно-ракетному комплексу "Панцирь-С1", остальные результаты доразведываются", - отмечается в сообщении.

Напомним, недавно ВСУ уничтожили вражеский ЗРПК "Панцирь" на Змеином.

До этого был уничтожен ЗРПК "Панцирь-С1".

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли массированный удар по российскому гарнизону на Змеином, в результате чего было уничтожено значительное количество оккупантов.

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