ВСУ показали, как наносят удары по Змеиному: видео

Украинские защитники продолжают операцию на острове Змеиный, которая рассчитана на его полное освобождение от российских войск. Наши военные нанесли 10 ударов по острову.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
Украинские военные наносят новые поражения оккупантам на острове Змеиный.
"Зафиксировано более 10 попаданий, одно из них по очередному зенитному пушечно-ракетному комплексу "Панцирь-С1", остальные результаты доразведываются", - отмечается в сообщении.
Напомним, недавно ВСУ уничтожили вражеский ЗРПК "Панцирь" на Змеином.
До этого был уничтожен ЗРПК "Панцирь-С1".
Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли массированный удар по российскому гарнизону на Змеином, в результате чего было уничтожено значительное количество оккупантов.