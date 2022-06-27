ЗСУ показали, як наносять удари по Зміїному: відео

Українські захисники продовжують операцію на острові Зміїний, яка розрахована на його повне звільнення від російських військ. Наші військові завдали 10 ударів по острову.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
Українські військові наносять нові ураження окупантам на острові Зміїний.
"Зафіксовано понад 10 влучань, одне з них по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу "Панцир-С1", решта результатів дорозвідується", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили ворожий ЗРГК "Панцир" на Зміїному.
До цього був знищений ЗРГК "Панцир-С1".
Як повідомлялося раніше, ЗСУ завдали масованого удару по російському гарнізону на Зміїному, у результаті чого було знищено значну кількість окупантів.