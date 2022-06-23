ВСУ нанесли удар по острову Змеиный: уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс
Подразделения ВСУ проводят военную операцию по уничтожению сил противника на острове Змеиный. 22 июня украинскими военными поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".
В целом, за сутки ВСУ на юге вывели из строя самоходную гаубицу "Мста-С", зенитную установку, несколько единиц автомобильной техники. Также в результате точных ударов поражены два склада боеприпасов в Херсонской области. Всего же за день убито около 20 российских солдат и офицеров.
Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове Змеиный. В результате атаки было уничтожено существенное количество оккупантов.
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