ВСУ нанесли удар по острову Змеиный: уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс

Подразделения ВСУ проводят военную операцию по уничтожению сил противника на острове Змеиный. 22 июня украинскими военными поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

В целом, за сутки ВСУ на юге вывели из строя самоходную гаубицу "Мста-С", зенитную установку, несколько единиц автомобильной техники. Также в результате точных ударов поражены два склада боеприпасов в Херсонской области. Всего же за день убито около 20 российских солдат и офицеров.