ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ нанесли удар по острову Змеиный: уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс

Новина українською →
Киев, Четверг 23 июня 2022 04:35
ВСУ нанесли удар по острову Змеиный: уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс ВСУ уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс на Змеином (Фото: mapio.net)
Автор: Константин Широкун

Подразделения ВСУ проводят военную операцию по уничтожению сил противника на острове Змеиный. 22 июня украинскими военными поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

В целом, за сутки ВСУ на юге вывели из строя самоходную гаубицу "Мста-С", зенитную установку, несколько единиц автомобильной техники. Также в результате точных ударов поражены два склада боеприпасов в Херсонской области. Всего же за день убито около 20 российских солдат и офицеров.

Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове Змеиный. В результате атаки было уничтожено существенное количество оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины остров Змеиный Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине