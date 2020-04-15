ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ВСУ підтвердили нові випадки зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 10:34
У ВСУ підтвердили нові випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу виявлено 4 нових випадки зараження

У Збройних силах України за минулу добу, 14 квітня, підтвердили чотири нових випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомили в командуванні медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, станом на 07:00 15 квітня в ЗСУ підтверджені 23 випадки захворювання COVID-19, з них 1 людина одужала, 1 - помер. Нові випадки підтвердили у військовослужбовців Житомирського, Одеського, Вінницького та Хмельницького гарнізонів:

  • військовослужбовця Житомирського гарнізону, з 08.04.2020 перебував на ізоляції в зв'язку з контактом хворий особою. 14.04.2020 госпіталізовані в інфекційне відділення Житомирського військового госпіталю. Стан здоров'я задовільний;
  • військовослужбовця Одеського гарнізону, з 09.04.2020 перебуває на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ Південного регіону з діагнозом «пневмонія». Стан середнього ступеня тяжкості;
  • військовослужбовця Вінницького гарнізону, що знаходився на самоізоляції з 11.04.2020 у зв'язку з контактом з інфікованою особою. Стан здоров'я задовільний, скарг немає. Продовжує лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби;
  • військовослужбовця Хмельницького гарнізону, з 07.04.2020 знаходиться на лікуванні в Чернівецькій обласній клінічній лікарні з діагнозом "підозра на COVID-19". Стан здоров'я задовільний, продовжує лікування.

Також зазначається, що на ізоляції, включаючи самоізоляцію, знаходяться 307 осіб. У найближчі три дні ізоляція закінчується у 47 військових.

Нагадаємо, 13 квітня в ЗСУ вперше за 10 днів не підтвердили жодного випадку коронавіруса.

Зазначимо, станом на ранок 15 квітня в Україні підтверджено 3764 випадки коронавірусу. При цьому за минулу добу в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю нових захворювань - 392 захворювання.

В Україні встановлено антирекорд по зараженим коронавірусом: ситуація в областях У Житомирській області зареєстрували четверту смерть від коронавірусу
Новини України Збройні сили УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся