ВСУ отразили наступление армии РФ в сторону Изюма, уничтожив позицию оккупантов
40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта отбила армию РФ на Балаклейском направлении в сторону города Изюм Харьковской области - со стороны Чугуева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, оказавшееся в распоряжение "Радио Свобода".
Во время атаки, целью которой было замкнуть "Купянско-Изюмскую российскую группировку" в кольцо, уничтожена батарея 2С3 "Акация" - 152-мм дивизионных самоходных гаубиц. Также от прямого попадания на украинской 152-мм "Мста-Б" сдетонировал боекомплект САУ.
В итоге штаб армии оккупантов, по данным ВСУ, был вынужден бежать из села Липцы Харьковской области за границу.
Напомним, вчера, 6 мая, ВСУ в ходе контрнаступления освободили несколько населенных пунктов Харьковской области. Контрнаступление украинских войск под Харьковом началось 5 мая. Противника удалось оттеснить от областного центра на 40 километров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.