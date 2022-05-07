ЗСУ відбили наступ армії РФ в бік Ізюму, знищивши позицію окупантів

40-а окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта відбила армію РФ на Балаклійському напрямку в бік міста Ізюм Харківської області - зі сторони Чугуєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, що потрапило в розпорядження " Радіо Свобода ".

Під час атаки, метою якої було замкнути "Куп’янсько-Ізюмське російське угрупування" в кільце, знищено батарею 2С3 "Акація" - 152-мм дивізійних самохідних гаубиць. Також від прямого влучання українською 152-мм "Мста-Б" здетонував боєкомплект САУ.

У підсумку штаб армії окупантів, за даними ЗСУ, був змушений тікати з села Липці Харківської області за кордон.