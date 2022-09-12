ВСУ на отдельных участках Харьковской области вышли к границе с Россией, - Синегубов

Украинские воины продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов. В отдельных участках региона наши защитники вышли к государственной границе с Россией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской области Олега Синегубова.
По словам Синегубова, враг продолжает покидать свои позиции и бежать вглубь ранее оккупированных территорий, или же сразу в Россию. Например, вчера россияне бежали из населенных пунктов Великий Бурлук и Двуречная Купянского района.
Как отметил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейненко, пограничники в составе Сил продолжают уничтожать врага и укрепляться на освобожденных территориях.
Тем временем пограничники также показали различные находки, которые оставляют русские при бегстве от наших воинов.
Фото: Великий Бурлук та Двуречная (deepstatemap)
Напомним, РБК-Украина писало про то, что украинские защитники вошли в Казачью Лопань, а также село Гоптовка Харьковской области, которое находится менее чем в двух км от границы с Россией.
В целом наши военные освободили уже около 40 населенных пунктов Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.