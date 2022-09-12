ЗСУ на окремих ділянках Харківської області вийшли до кордону з Росією, - Синєгубов

Українські воїни продовжують звільнювати Харківську область від російських окупантів. В окремих ділянках регіону наші захисники вийшли до державного кордону з Росією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської області Олега Синєгубова.
За словами Синєгубова, ворог продовжує покидати свої позиції та тікати вглиб раніше окупованих територій, або ж одразу до Росії. Наприклад, вчора росіяни втекли з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району.
Як відзначив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, прикордонники у складі Сил продовжують знищувати ворога та укріплятися на звільнених територіях.
Тим часом прикордонники також показали різні знахідки, які залишають росіяни при втечі від наших воїнів.
Фото: Великий Бурлук та Дворічна (deepstatemap)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські захисники увійшли в Козачу Лопань, а також село Гоптівка Харківської області, яке знаходиться менш ніж в двох км від кордону з Росією.
Загалом наші військові звільнили вже близько 40 населених пунктів Харківської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.