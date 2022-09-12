ЗСУ на окремих ділянках Харківської області вийшли до кордону з Росією, - Синєгубов

За словами Синєгубова, ворог продовжує покидати свої позиції та тікати вглиб раніше окупованих територій, або ж одразу до Росії. Наприклад, вчора росіяни втекли з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району.

Як відзначив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, прикордонники у складі Сил продовжують знищувати ворога та укріплятися на звільнених територіях.

Тим часом прикордонники також показали різні знахідки, які залишають росіяни при втечі від наших воїнів.

Фото: Великий Бурлук та Дворічна (deepstatemap)