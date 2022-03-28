ВСУ отбили три атаки врага на Востоке и уничтожили 70 оккупантов

На Востоке российские войска три раза атаковали украинские позиции. В результате оккупанты понесли серьезные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

Вооруженные силы Украины отбили атаки, а оккупанты понесли потери в живой силе и технике, а именно:

Сообщается, что сегодня, 28 марта, на Востоке российские войска 3 раза атаковали позиции украинских защитников.

Ранее мы сообщали, что украинские воины на Востоке за день уничтожили 130 оккупантов.

Также мы писали, что в ВСУ рассказали о сбитой вражеской авиации за сутки.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!