В ВСУ рассказали о сбитой вражеской авиации за сутки

Российские оккупанты продолжают терять свою авиацию в Украине, поэтому в течение четверга делали упор на применение беспилотников в воздушном пространстве нашей страны для ведения разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ.