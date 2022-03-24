ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские воины на Востоке за день уничтожили 130 оккупантов

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 22:43
Украинские воины на Востоке за день уничтожили 130 оккупантов Украинские военные ликвидировали 130 оккупантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Военные Вооруженных Сил Украины отбили атаку врага на востоке. За день военные ликвидировали до 130 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

Отмечается, что в целом украинские бойцы отбили 5 вражеских атак на Востоке.

В результате боев украинские воины уничтожили:

  • личного состава - до 130 человек;
  • танки - 9;
  • БТР - 1;
  • БМП - 6;
  • САУ, пушек - 5;
  • АТ - 8;
  • УР-77 - 1.

"Очередная партия русской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области уничтожен танковый полк оккупантов.

Также мы писали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Восток Украины Вторжение России в Украину Война в Украине
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране