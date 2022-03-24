Украинские воины на Востоке за день уничтожили 130 оккупантов
Военные Вооруженных Сил Украины отбили атаку врага на востоке. За день военные ликвидировали до 130 российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".
Отмечается, что в целом украинские бойцы отбили 5 вражеских атак на Востоке.
В результате боев украинские воины уничтожили:
- личного состава - до 130 человек;
- танки - 9;
- БТР - 1;
- БМП - 6;
- САУ, пушек - 5;
- АТ - 8;
- УР-77 - 1.
"Очередная партия русской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области уничтожен танковый полк оккупантов.
Также мы писали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.
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