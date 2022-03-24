Украинские воины на Востоке за день уничтожили 130 оккупантов

Военные Вооруженных Сил Украины отбили атаку врага на востоке. За день военные ликвидировали до 130 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

"Очередная партия русской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом украинские бойцы отбили 5 вражеских атак на Востоке.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области уничтожен танковый полк оккупантов.

Также мы писали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!