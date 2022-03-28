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ЗСУ відбили три атаки ворога на Сході та знищили 70 окупантів

На Сході ліквідували 70 окупантів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Сході російські війська три рази атакували українські позиції. В результаті окупанти зазнали серйозних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угрупування "Схід".

Повідомляється, що сьогодні, 28 березня, на Сході російські війська 3 рази атакували позиції українських захисників.

Збройні сили України відбили атаки, а окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці, а саме:

  • особового складу - до 70;
  • танків - 7;
  • БМП - 4;
  • БПЛА - 2.

Раніше ми повідомляли, що українські воїни на Сході за день знищили 130 окупантів.

Також ми писали, що у ЗСУ розповіли про збиту ворожу авіацію за добу.

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