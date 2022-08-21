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ВСУ отбили штурм в Херсонской области, бои продолжаются, - ОК "Юг"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 21 августа 2022 16:38
ВСУ отбили штурм в Херсонской области, бои продолжаются, - ОК "Юг" Фото: украинские военные отбили штурм в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска силами мотострелкового взвода при поддержке двух БМП-2 штурмовали позиции украинских военных в направлении Потемкино Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Благодаря слаженным действиям подразделений ВСУ атака была отбита, противник с потерями отошел. В направлении Благодатного Херсонской области бои продолжаются.

Оккупанты регулярно проводят воздушную разведку с использованием беспилотников. В районе Высокополья один БПЛА "Орлан-10" врага был уничтожен.

ВСУ отбили штурм в Херсонской области, бои продолжаются, - ОК &quot;Юг&quot;

Ранее эксперт оценил ситуацию на Николаевском направлении. По его словам, закрепление оккупантов на окраинах села Благодатное на Николаевском направлении не критично для ВСУ, это не дает преимущества российским войскам.

Напомним, сегодня в утренней сводке Генштаб отчитался, что на Николаевском направлении российские войска ведут наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное и имеют частичный успех, а именно - заняли южную окраину населенного пункта Благодатное. Сообщалось, что боевые действия продолжаются.

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