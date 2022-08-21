ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ відбили штурм у Херсонській області, бої тривають, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Київ, Неділя 21 серпня 2022 16:38
ЗСУ відбили штурм у Херсонській області, бої тривають, - ОК "Південь" Фото: українські військові відбили штурм в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська силами мотострілецького взводу за підтримки двох БМП-2 штурмували позиції українських військових у напрямку Потьомкиного Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Завдяки злагодженим діям підрозділів ЗСУ атака була відбита, противник з втратами відійшов. У напрямку Благодатного Херсонської області бої тривають.

Окупанти регулярно проводять повітряну розвідку з використанням безпілотників. У районі Високопілля один БПЛА "Орлан-10" ворога був знищений.

ЗСУ відбили штурм у Херсонській області, бої тривають, - ОК &quot;Південь&quot;

Раньше експерт оцінив ситуацію на Миколаївському напрямі. За його словами, закріплення окупантів на околицях села Благодатне на Миколаївському напрямі не критично для ВСУ, це не дає переваги російським військам.

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб відзвітував, що на Миколаївському напрямі російські війська ведуть наступальний бій у напрямі Васильки-Благодатне і мають частковий успіх, а саме - зайняли південну околицю населеного пункту Благодатне. Повідомлялося, що бойові дії тривають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонская область Вторгнення Росії до України
NEWS
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам