Оккупанты захватили окрестности Благодатного. Эксперт оценил ситуацию на Николаевском направлении

Закрепление оккупантов на окраинах села Благодатное на Николаевском направлении не критично для наших сил. Это не дает преимущества российским войскам.

Что это значит для украинских сил

"Там бои продолжаются. Они (оккупанты - ред.) пытаются окончательно закрепиться на южной окраине села. Но говорить, что там ухудшения ситуации на сегодня не стоит. Да, они имеют частичный успех, но они иногда имеют его и на других направлениях, видим особенно это на Донецком", - объясняет Жданов.

Военный эксперт отмечает, что это плохо, но не критично для нас.

"Поэтому если смогут (украинские войска - ред.) отбить россиян из этого села, то сделают это, а если нет - значит бои будут продолжаться. То есть, эта ситуация пока не дает противнику преимущества", - подчеркивает Жданов.

По его словам, на этом направлении ситуация более-менее контролируемая.

"Да, (оккупанты - ред.) имеют частичный успех, единственное, что мы не можем сказать по каким именно причинам им удалось продвинуться в перед. Возможно, ситуация выровняется до конца суток и завтра мы услышим уже обратную ситуацию, а возможно еще будет продолжаться так, как есть", - добавляет Жданов.

Заявление Генштаба

Напомним, сегодня в утренней сводке Генштаб отчитался о том, что на Николаевском направлении российские войска ведут наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное и имеют частичный успех, а именно - заняли южную окраину населенного пункта Благодатное. Сообщалось, что боевые действия продолжаются.