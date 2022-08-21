Карта войны в Украине на 21 августа: какова ситуация на фронтах
Опубликована свежая карта боевых действий в Украине на 21 августа. ВСУ отражают массовые штурмы российских оккупантов, впрочем враг имеет частичный успех на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.
По данным карты, на Донецком направлении оккупанты пытаются продолжить наступательные действия.
Враг вел наступление в направлении Берестово - Ивано-Дарьевка, но безуспешно.
Кроме того, противник также вел наступательные бои в направлениях Покровское - Бахмутское и Семигорье - Зайцево. Успеха не имел, отошел.
Продолжаются бои, в частности, в направлениях Железная Балка - Нью-Йорк и Новоселовка - Нью-Йорк.
Вместе с тем российские войска штурмуют в направлениях Пески - Невельское, Лозовое - Невельское и Старомихайловка - Марьинка. Бои продолжаются.
Также известно, что на Николаевском направлении оккупанты ведут наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное. Противник имел частичный успех, заняв южную окраину Благодатного. Бои продолжаются.
На Харьковском направлении враг постоянно обстреливает позиции украинских защитников из танков и артиллерии, использует авиацию. В районе Изюма враг пытался вести разведку боем в направлении Пасека - Богородичное, но потерпел неудачу.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ударили по позиции россиян на Донбассе: уничтожены "Гиацинт-С" и многие оккупанты.
Добавим, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 45 200 военных убитыми.
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