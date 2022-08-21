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Карта войны в Украине на 21 августа: какова ситуация на фронтах

Новина українською →
Украина, Воскресенье 21 августа 2022 12:42
Карта войны в Украине на 21 августа: какова ситуация на фронтах Фото: опубликована карта войны в Украине на 21 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована свежая карта боевых действий в Украине на 21 августа. ВСУ отражают массовые штурмы российских оккупантов, впрочем враг имеет частичный успех на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.

Карта войны в Украине на 21 августа: какова ситуация на фронтах

По данным карты, на Донецком направлении оккупанты пытаются продолжить наступательные действия.

Враг вел наступление в направлении Берестово - Ивано-Дарьевка, но безуспешно.

Кроме того, противник также вел наступательные бои в направлениях Покровское - Бахмутское и Семигорье - Зайцево. Успеха не имел, отошел.

Карта войны в Украине на 21 августа: какова ситуация на фронтах

Продолжаются бои, в частности, в направлениях Железная Балка - Нью-Йорк и Новоселовка - Нью-Йорк.

Вместе с тем российские войска штурмуют в направлениях Пески - Невельское, Лозовое - Невельское и Старомихайловка - Марьинка. Бои продолжаются.

Карта войны в Украине на 21 августа: какова ситуация на фронтах

Также известно, что на Николаевском направлении оккупанты ведут наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное. Противник имел частичный успех, заняв южную окраину Благодатного. Бои продолжаются.

Карта войны в Украине на 21 августа: какова ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг постоянно обстреливает позиции украинских защитников из танков и артиллерии, использует авиацию. В районе Изюма враг пытался вести разведку боем в направлении Пасека - Богородичное, но потерпел неудачу.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ударили по позиции россиян на Донбассе: уничтожены "Гиацинт-С" и многие оккупанты.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 45 200 военных убитыми.

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