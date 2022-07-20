ВСУ отбили ряд штурмов, под Бахмутом продолжают ожесточенные бои: сводки Генштаба

Украинские защитники отбили ряд штурмов на многих направлениях. Оккупанты пытаются захватить Бахмут и территорию Углегорской ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 200 оккупантов.

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