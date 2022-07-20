Ликвидировано еще 200 оккупантов: названы новые потери России в Украине

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38750 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Российские войска за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутовском направлении. Общие боевые потери России на 20 июля ориентировочно составили: личного состава - около 38 750 (+200) человек ликвидировано;

танков - 1700 (+9);

боевых бронированных машин - 3905 (+13);

артиллерийских систем - 856 (+5);

РСЗО - 250 (+2);

средства ПВО - 113 (+0);

самолетов - 221 (+1);

вертолетов - 188 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 703 (+10);

крылатые ракеты - 167 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 2775 (+8);

специальной техники - 70 (+0).