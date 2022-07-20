Ликвидировано еще 200 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38750 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Российские войска за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутовском направлении.
Общие боевые потери России на 20 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 38 750 (+200) человек ликвидировано;
- танков - 1700 (+9);
- боевых бронированных машин - 3905 (+13);
- артиллерийских систем - 856 (+5);
- РСЗО - 250 (+2);
- средства ПВО - 113 (+0);
- самолетов - 221 (+1);
- вертолетов - 188 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 703 (+10);
- крылатые ракеты - 167 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2775 (+8);
- специальной техники - 70 (+0).
Напомним, ВСУ на южном направлении нанесли удары по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага.
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