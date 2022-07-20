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Ликвидировано еще 200 оккупантов: названы новые потери России в Украине

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 09:08
Ликвидировано еще 200 оккупантов: названы новые потери России в Украине Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38750 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Российские войска за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутовском направлении.

Общие боевые потери России на 20 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 38 750 (+200) человек ликвидировано;
  • танков - 1700 (+9);
  • боевых бронированных машин - 3905 (+13);
  • артиллерийских систем - 856 (+5);
  • РСЗО - 250 (+2);
  • средства ПВО - 113 (+0);
  • самолетов - 221 (+1);
  • вертолетов - 188 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 703 (+10);
  • крылатые ракеты - 167 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2775 (+8);
  • специальной техники - 70 (+0).

Напомним, ВСУ на южном направлении нанесли удары по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага.

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