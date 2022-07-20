ЗСУ відбили низку штурмів, під Бахмутом продовжують запеклі бої: зведення Генштабу

Українські захисники відбили низку штурмів на багатьох напрямках. Окупанти намагаються захопити Бахмут та територію Вуглегірської ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 200 окупантів.

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