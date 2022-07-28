ВСУ отбили несколько вражеских штурмов, а Рада назначила нового генпрокурора: новости за 27 июля

ВСУ отбили несколько вражеских штурмов, назначен новый генеральный прокурор Украины, доллар подорожал в обменниках до 40 гривен. Подробнее о том, что произошло в среду, 27 июля - в материале РБК-Украина.

ВСУ отбили несколько вражеских штурмов, оккупанты пытались обнаружить наши позиции, - Генштаб

Вооруженные силы Украины отбили штурмы оккупантов на Краматорском и Бахматском направлениях. Украинские военные также обезвредили группу россиян, которые пытались разоблачить позиции наших войск.

Подробнее – в материале РБК-Украина.

Костин стал новым генеральным прокурором Украины

Генеральным прокурором Украины назначен Андрей Костин. Глава правового комитета ВР займет кресло руководителя ОГПУ после увольнения Ирины Венедиктовой. Данное решение утвердила Верховная рада 27 июля.

Назначение Костина поддержали 299 парламентариев.

Совгиря стала судьей Конституционного суда

Парламент назначил народного депутата от "СН" Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда. Она уже написала заявление в аппарат ВРУ о сложении мандата.

От "Слуги народа" Совгиря получила 220 голосов депутатов, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" - никто ее кандидатуру не поддержал, платформа "За жизнь и мир" - 15, "За будущее" - 14, "Доверие" - 18, Восстановление Украины – 14, внефракционные - 12. Всего ее кандидатуру утвердили своими голосами 293 депутата.

Доллар подорожал в обменниках до 40 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 июля 2022 года, средний курс доллара в продаже вырос на 45 копеек и почти достиг 40 гривен. Курс евро вырос на 25 копеек до 40,35 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,70 гривен за злотый.

Таким образом, после решения НБУ с 21 июля повысить курс официальный курс на 25% доллар подорожал примерно на 3 гривны.

Литва запретила въезд патриарху Кириллу

Литва запретила въезд в страну патриарху МПЦ Кириллу из-за его поддержки России в войне в Украине. Он не сможет посещать Литву до 23 июня 2027 года.

Священнослужитель был внесен в список нежелательных лиц еще 23 июня, но об этом до этого публично не объявлялось. Это решение было принято по предложению МИД Литвы.

"Динамо" в овертайме дожало "Фенербахче", а "Ворскла" скандально вылетела из Лиги конференций

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 между турецким "Фенербахче" и киевским "Динамо" завершился победой украинского гранда.

В то же время после второго квалификационного раунда Лиги конференций прекратила выступления в еврокубках в сезоне 2022/23 полтавская "Ворскла". Команда Виктора Скрипника в овертайме уступила шведскому АИКу (0:2).