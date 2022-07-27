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"Ворскла" скандально вылетела из Лиги конференций после гола-фантома АИКа

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Стокгольм, Среда 27 июля 2022 22:37
"Ворскла" скандально вылетела из Лиги конференций после гола-фантома АИКа Фото: "Ворскла" уступила по сумме двух матчей (twitter.com/aikfotboll)
Автор: Антон Федорцив

После второго квалификационного раунда Лиги конференций прекратила выступления в еврокубках в сезоне 2022/23 полтавская "Ворскла". Команда Виктора Скрипника в овертайме уступила шведскому АИКу (0:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

АИК – "Ворскла" – 2:0 (первый матч – 2:3)

Голы: Мендес, 45+3, Бернстрем, 107

Обе команды начали поединок в стиле первой встречи. Ни АИК, ни "Ворскла" не закрывались на собственной половине и пытались со старта зацепиться за моменты впереди. Напряжение и полувозможности возникали то здесь, то там.

Вот Тилль после пристрелки заставил изрядно попотеть голкипера шведов ударом со средней дистанции. В ответ Гвидетти пробил на трибуны после перспективной передачи Ларссона. А вскоре Бернстрем упустил выход один на один с Ризныком.

В конце концов, забил АИК в раздевалку. На третьей добавленной арбитром минуте Мендес метров с 15-ти точно поразил левый нижний угол – Ризнык в этот раз оказался бессильным...

Второй тайм начался с серии угловых "Ворсклы", которые результативными так и не стали. АИК изрядно добавил и на значительный игровой отрезок фактически зажал полтавчан на собственной половине.

В этот период шведы не реализовали несколько моментов. Гол Отьено отменили из-за офсайда, вратарь "Ворсклы" дважды парировал выстрелы Стефанелли, а затем перевел на угловой удар Гвидетти. Полтавчане пришли в себя в середине тайма, но Степанюку и Марлисону не хватило точности в завершающей стадии.

Избежать дополнительных 30 минут шансы имели оба коллектива. Тем не менее, Стефанелли не смог завершить голом ближний бой с Ризныком после паса Гвидетти. В свою очередь Челядин не смог акцентированно пробить головой фактически перед свистком.

А там судьбу противостояния решили "люди в черном". На 107-й минуте судейская бригада из Сербии засчитала гол-фантом АИКа: Ларссон подал угловой, а после борьбы в штрафной зоне пробил Бернстрем, но Ризнык в феноменальном стиле отбил мяч с линии.

Увидели это все. Даже шведы не сразу начали праздновать. Лишь лайнсмен и главный арбитр стали "свидетелями" взятия ворот и активно, с помощью желтых карточек, начали убеждать в этом несогласных полтавчан. Отыграться после такого нокдауна "Ворскла" так и не сумела...

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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