Еще один: в Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель Су-34
Фото: в Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель Су-34 (gettyimages)
Вооруженные силы Украины ликвидировали российский бомбардировщик Су-34. Истребитель врага обезвредили в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОП Украины Андрея Ермака.
"На Харьковщине ВСУ в очередной раз сбили российский Су-34. Хорошая работа, ребята", - написал глава ОП Украины Андрей Ермак в Telegram.
Так, информацию об уничтожении российского самолета подтвердил глава Харкисской ОВА Олег Синегубов.
Напомним, российские войска за сутки 16 раз обстреляли Харьков, а также ударили ракетой. В результате атаки города и области погибли пять человек, еще 11 получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.