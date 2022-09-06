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ВСУ освободили новые территории на юге: готовится официальное сообщение

Фото: готовится официальное сообщение об освобождении новых территорий на юге (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные отбили некоторые населенные пункты на юге. Об освобожденных территориях не сообщают сразу же, чтобы не подвергать их массированным ударам со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире Freedom.

На юге продолжаются позиционные бои.

"Мы продолжаем позиционные бои, есть территории, которые нами уже освобождены, и есть расчетное время оглашения этих территорий такими, которые уже полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немножечко подождем, мы готовим сообщение официальное на этот счет", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что военные очень серьезно следят за тем, чтобы освобожденные населенные пункты не подвергались массированным артиллерийским и авиационным ударам со стороны противника.

Напомним, по данным ISW, что украинские военные продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал об освобождении двух населенных пунктов на южном направлении и одного - в Донецкой области.

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