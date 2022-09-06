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ЗСУ звільнили нові території на півдні: готується офіційне повідомлення

Фото: готується офіційне повідомлення щодо звільнення нових територій на півдні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові відбили деякі населені пункти на півдні. Про звільнені території не повідомляють відразу ж, щоб не піддавати їх масованим ударам з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі Freedom.

На півдні тривають позиційні бої.

"Ми продовжуємо позиційні бої, є території, які нами вже звільнені, і є розрахунковий час оголошення цих територій такими, які вже повністю під юрисдикцією України. Тому давайте ще трішечки почекаємо, ми готуємо повідомлення офіційне на цей рахунок", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що військові дуже серйозно стежать за тим, щоб звільнені населені пункти не піддавалися масованим артилерійським і авіаційним ударам з боку противника.

Нагадаємо, за даними ISW, що українські військові просуваються на декількох напрямках у західній частині Херсонської області.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів про звільнення двох населених пунктів на південному напрямку і одного - в Донецькій області.

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