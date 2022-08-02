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ВСУ освободили еще семь населенных пунктов в Херсонской области, - ОВА

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 02 августа 2022 16:33
ВСУ освободили еще семь населенных пунктов в Херсонской области, - ОВА Фото: ВСУ освободили еще семь населенных пунктов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные полностью освободили от российских оккупантов еще семь населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия в эфире телемарафона.

Только вчера Бутрий заявлял, что ВСУ освободили от россиян 46 населенных пунктов, но сегодня эта цифра уже перевалила за 50.

"На сегодня официально уже подтверждено 53 населенных пункта, которые освобождены. Мы подаем эту информацию исключительно тогда, когда она согласована с Генеральным штабом. Потому что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия по разминированию", - заявил Бутрий.

Он также подчеркнул, что возвращаться в деоккупированные населенные пункты Херсонской области еще рано, поскольку россияне постоянно проводят постоянные обстрелы освобожденных территорий.

Напомним, ранее в ГУР докладывали, что Россия перебрасывает большое количество войск на юг Украины.

Также мы писали, что, по словам Бутрия, российские оккупанты в Херсонской области сбегают с поля боя.

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