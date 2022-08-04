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Над самой высокой точкой частично оккупированного Святогорска подняли флаг Украины (видео)

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Святогорск, Четверг 04 августа 2022 12:10
Над самой высокой точкой частично оккупированного Святогорска подняли флаг Украины (видео) Фото: над самой высокой точкой Святогорска подняли флаг Украины (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Бойцы Нацгвардии подняли флаг Украины над самой высокой точкой Святогорска (Донецкая область). Этот город сейчас частично оккупирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной гвардии Украины.

"Над высшей точкой Святогорска взвился Государственный Флаг Украины: гвардейцы батальона имени генерала Кульчицкого напомнили захватчикам, что Святогорск - это Украина! И что мы вскоре вернемся на родную землю", - говорится в описании под видео.

Напомним, что в начале июня мэр Святогорска Владимир Бандура решил перейти на сторону России. Впоследствии правоохранители заочно сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Добавим, примечательно, что недавно глава оккупированной Святогорской общины Владимир Рыбалкин сообщил, что в части сел стало "тише", чем месяц назад, а также анонсировал, что в ближайшее время граждане узнают о хороших новостях на этом направлении.

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Нацгвардия Святогорск
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