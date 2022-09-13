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ВСУ освободили 8 тысяч квадратных км, на половине территорий завершили стабилизационные меры

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов. На половине из них еще продолжаются стабилизационные меры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"По состоянию на это время стабилизационные меры завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается", - сказал он.

Зеленский отметил, что на деоккупированных территориях обнаруживают остатки оккупационных войск и диверсионных групп, а также задерживают коллаборантов и возвращают полную безопасность.

Также президент отметил, что Госпогранслужбе поручено обеспечить полную охрану государственной границы на освобожденных от российских оккупантов территориях.

Напомним, Минобороны сообщало, что ВСУ деокуповали уже более 300 населенных пунктов.

Однако заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что реальное количество освобожденных территорий в Харьковской области больше почти в два раза.

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Владимир ЗеленскийХарьков