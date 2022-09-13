ВСУ освободили 8 тысяч квадратных км, на половине территорий завершили стабилизационные меры

"По состоянию на это время стабилизационные меры завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается", - сказал он.

Зеленский отметил, что на деоккупированных территориях обнаруживают остатки оккупационных войск и диверсионных групп, а также задерживают коллаборантов и возвращают полную безопасность.

Также президент отметил, что Госпогранслужбе поручено обеспечить полную охрану государственной границы на освобожденных от российских оккупантов территориях.