ВСУ освободили вдвое больше территорий в Харьковской области, чем объявлено, - Маляр

Украинские военные освободили вдвое больше территорий в Харьковской области, чем было официально объявлено Министерством обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram .

Отметим, что сегодня на брифинге Маляр сообщила, что ВСУ освободили от россиян уже 3 800 квадратных километров. Бывало деоккупировано более 300 населенных пунктов.

"Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше", - написала заместитель министра обороны.

Она добавила, что 14 сентября будут уже уточнены данные.