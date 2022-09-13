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ЗСУ звільнили 8 тисяч квадратних км, на половині територій завершили стабілізаційні заходи

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів. На половині з них ще тривають стабілізаційні заходи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває", - сказав він.

Зеленський зазаначив, що на деокупованих територіях виявляють залишки окупаційних військ та диверсійних груп, а також затримують колаборантів і повертають повну безпеку.

Також президент зазначив, що Держприкордонній службі доручено забезпечити повну охорону державного кордону на звільнених від російських окупантів територіях.

Нагадаємо, Міноборони повідомляло, що ЗСУ деокуповали вже більше 300 населених пунктів.

Проте заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазанчила, що реальна кількість звільнених територій у Харківській області більше майже у два рази.

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Володимир ЗеленськийХарків