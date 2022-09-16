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ВСУ освободили более 400 населенных пунктов в Харьковской области. В ОП назвали цифру

Фото: ВСУ уволили более 400 населенных пунктов в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины, в рамках контрнаступления, освободили более 400 населенных пунктов Харьковской области. В деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Освобождено 421 населенный пункт. В освобожденные районы постоянно отправляется гуманитарный груз, несмотря на обстрелы", - заявил Тимошенко.

По словам заместителя главы Офиса президента, Балаклейская община уже получила более 100 тонн продуктов. Вскоре туда будут направлены генераторы, строительные материалы, медикаменты и другая помощь.

Тем временем пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской общин стали получать пенсии.

"На деоккупированных территориях Харьковской области продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры. "Харьковгаз" там, где это возможно, проводит обследование и оценку разрушенных сетей, для восстановления газораспределительной системы", - добавил Тимошенко.

Только за неделю работы пиротехнические подразделения ГСЧС разминировали более 24 гектаров территории и обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на освобожденных территориях Харьковской области начали работать мобильные сервисные центры МВД. В них можно перерегистрировать автомобиль, или получить "права".

Тем временем в Балаклею уже вернулись спасатели. Сразу же начались работы по разминированию важнейших объектов критической инфраструктуры города.

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