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ЗСУ звільнили більше 400 населених пунктів у Харківській області. В ОП назвали цифру

Фото: ЗСУ звільнили більше 400 населених пунктів у Харківській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни, в рамках контрнаступу, звільнили більше 400 населених пунктів Харківської області. В деокупованих територіях тривають роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Звільнено 421 населений пункт. У звільнені райони постійно відправляється гуманітарний вантаж, незважаючи на обстріли", - заявив Тимошенко.

За словами заступника глави Офісу президента, Балаклійська громада вже отримала більше 100 тонн продуктів. Вже незабаром туди будуть направлені генератори, будівельні матеріали, медикаменти й інша допомога.

Тим часом пенсіонери Чкалівської, Балаклійської та Шевченківської громад почали отримувати пенсії.

"На деокупованих територіях Харківської області тривають роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури. "Харківгаз" там де це можливо проводить обстеження та оцінку зруйнованих мереж, для відновлення газорозподільної системи", - додав Тимошенко.

Лише за тиждень роботи піротехнічні підрозділи ДСНС розмінували більше 24 гектарів території та знешкодили близько тисячі вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на звільнених територіях Харківської області почали працювати мобільні сервісні центри МВС. В них можна перереєструвати автомобіль, або отримати "права".

Тим часом до Балаклії вже повернулись рятувальники. Відразу ж розпочалися роботи з розмінування найважливіших об'єктів критичної інфраструктури міста.

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