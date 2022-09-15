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В освобожденной части Харьковской области заработали мобильные сервисные центры МВД

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Харьков, Четверг 15 сентября 2022 20:51
В освобожденной части Харьковской области заработали мобильные сервисные центры МВД Фото: мобильные сервисные центры МВД заработали в Харьковской области (autocentre.ua)
Автор: Константин Широкун

В деоккупированных населенных пунктах Харьковской области начали работать мобильные сервисные центры МВД, в которых можно перерегистрировать автомобиль, или получить "права".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного сервисного центра МВД.

Первым населенным пунктом, куда прибыл мобильный центр, стал пгт Донец Изюмского района. Предварительно для оказания услуг записалось 11 человек, а уже после начала работы в мобильный сервисный центр МВД пришли более 50 потребителей.

"В центре города наши работники предоставляли гражданам необходимые услуги по восстановлению документов — водительское удостоверение или свидетельства о регистрации транспортного средства, а также услуги по регистрации и перерегистрация авто", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиком работы мобильных сервисных центров МВД в освобожденных населенных пунктах Харьковской области можно по ссылке.

Напомним, что в освобожденную Балаклею вернулись спасатели. Сразу же стартовали работы по разминированию важнейших объектов критической инфраструктуры города.

Также ранее стало известно, что в Балаклее сразу за пять месяцев начали выплачивать пенсии.

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Министерство внутренних дел Украины Харьков Балаклея
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