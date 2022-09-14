В освобожденную Балаклею вернулись спасатели

В среду, 14 сентября, отряд спасателей вернулся в город Балаклея и приступил к выполнению работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГСЧС Украины.

"После прибытия сводного отряда, на центральной площади Балаклеи состоялось построение личного состава", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя ГСЧС Украины Дмитрий Бондарь обозначил основные задачи, которые должны быть выполнены в ближайшее время.

"Уже сегодня стартовали работы по разминированию важнейших объектов критической инфраструктуры города, чтобы дать возможность работать другим аварийным и коммунальным службам для восстановления безопасных и нормальных условий жизни его жителей", - заявили в ГСЧС.

Сейчас в деоккупированном городе нет света, воды и частично газа. Поэтому спасатели будут помогать местным властям в восстановлении инфраструктуры жизнеобеспечения.