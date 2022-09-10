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ВСУ освободили за 4 дня территорию, которую оккупанты захватывали 120 суток, - Арестович

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российская армия оккупировала район контрнаступления ВСУ свыше 120 суток. Украинским военным понадобилось всего четыре дня, чтобы освободить эту территорию меньшими силами, чем у обороняющихся.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Россияне были в численном и принципиально большем количественном составе, когда они три месяца подряд вываливали на наши позиции по 45-60 тысяч снарядов в сутки, а мы еле могли ответить 4-6 тысячами, а на один наш ствол артиллерии они имели 10-15 своих", - отметил Арестович.

Напомним, Арестович рассказал, что ВСУ во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен очень большое количество российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что украинские военные продемонстрировали сожженную и уничтоженную вражескую технику, а также разбитые позиции оккупантов в Харьковской области.

Также сегодня была опубликована обновленная карта боевых действий. Украинские военные продолжают продвигаться на Харьковском направлении и имеют определенные успехи в Донецкой области.

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