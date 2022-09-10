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Карта боевых действий: где продвинулись ВСУ на востоке Украины

Новина українською →
Украина, Суббота 10 сентября 2022 17:35
Карта боевых действий: где продвинулись ВСУ на востоке Украины Фото: ВСУ активно продвигаются на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают продвигаться на Харьковском направлении и имеют определенные успехи в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstatemap.

Карта боевых действий: где продвинулись ВСУ на востоке Украины

По данным карты, подразделения украинских войск продвинулись на юго-восточном направлении от Балаклеи Харьковской области и подошли к городу Изюм. Этот населенный пункт является важным для оккупантов, поскольку там находится большой пункт управления.

Также ВСУ сообщили об освобождении города Купянск, где находится железнодорожный узел. Россия подтвердила, что начинает выводить свои войска с этого направления.

Карта боевых действий: где продвинулись ВСУ на востоке Украины

В то же время на Донбассе продолжаются бои. Украинские военные имеют успехи на Славянском направлении, где недавно освободили населенный пункт Озерное.

Карта боевых действий: где продвинулись ВСУ на востоке Украины

На юге Украины пока без изменений. Украинские военные атакуют склады и пункты управления врага и не дают оккупантам продвинуться.

Напомним, Минобороны РФ подтвердило отступление оккупационных войск из Изюма и назвало его "переброской".

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что украинские защитники продвинулись к окраинам Лисичанска, однако Генштаб пока не подтверждает эти данные.

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