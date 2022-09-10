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ЗСУ звільнили за 4 дні територію, яку окупанти захоплювали 120 діб, - Арестович

Фото: радник офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російська армія окупувала район контрнаступу ЗСУ понад 120 діб. Українським військовим знадобилося всього чотири дні, щоб звільнити цю територію меншими силами, ніж у тих, що обороняються.

Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Росіяни були в чисельному і принципово більшому кількісному складі, коли вони три місяці поспіль вивалювали на наші позиції по 45-60 тисяч снарядів на добу, а ми ледве могли відповісти 4-6 тисячами, а на один наш ствол артилерії вони мали 10-15 своїх", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, Арестович розповів, що ЗСУ під час контрнаступу в Харківській області взяли в полон дуже велику кількість російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що українські військові продемонстрували спалену та знищену ворожу техніку, а також розбиті позиції окупантів у Харківській області.

Також сьогодні була опублікована оновлена карта бойових дій. Українські військові продовжують просуватися на харківському напрямку і мають певні успіхи в Донецькій області.

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