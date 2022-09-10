Фото: ВСУ показали сожженную технику и разбитые позиции оккупантов в Харьковской области (Getty Images)

Украинские военные продемонстрировали сожженную и уничтоженную вражескую технику, а также разбитые позиции оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДШВ ВСУ.