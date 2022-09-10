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ВСУ показали сожженную технику и разбитые позиции оккупантов в Харьковской области

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Украина, Суббота 10 сентября 2022 18:15
ВСУ показали сожженную технику и разбитые позиции оккупантов в Харьковской области Фото: ВСУ показали сожженную технику и разбитые позиции оккупантов в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продемонстрировали сожженную и уничтоженную вражескую технику, а также разбитые позиции оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДШВ ВСУ.

Военные 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины продемонстрировали сожженную технику и разбитые позиции оккупационных войск в Харьковской области.

"Они хотели потягаться с десантниками, но их постигла неудача", - говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ показали склад "трофеев", "забытый" русскими.

Также "Альфа" СБУ показала фото своих спецназовцев в освобожденном Купянске.

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