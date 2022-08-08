ВСУ над Одесской областью сбили российскую крылатую ракету

В понедельник, 8 августа, украинские военные уничтожили над Одесской областью российскую крылатую ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Telegram.
"08 августа, около 10.00 часов, в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожена крылатая ракета морского базирования типа "Калибр", - говорится в сообщении.
В командовании добавили, что ракету выпустили с подводной лодки в Черном море.
Ранее сообщалось, что Россия вывела два надводных и два подводных носителя крылатых ракет "Калибр" в Черное море.
Кроме того, в Воздушных силах Украины назвали самые опасные типы российских ракет, которые сложно сбивать.
Добавим, что 4 августа оккупанты выпустили по Одесской области противокорабельную ракету "Оникс".