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ПриватБанк выиграл суд у бывших совладельцев

Новости » Экономика    12.06.2019 - 18:30
ПриватБанк выиграл суд у бывших совладельцев
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Компания бывших акционеров пыталась вывести имущество из-под залога

Государственный "ПриватБанк" одержал победу в Большой палате Верховного суда в деле по иску ЧАО "Эрлан" к НБУ и банку об обязательствах "ПриватБанка" погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, ЧАО "Эрлан", которое является связанным лицом с бывшими владельцами банка, пыталось доказать злонамеренный сговор и бездействие НБУ и ПриватБанка. Предприятие хотело в судебном порядке обязать "ПриватБанк" погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение выполнения обязательств "ПриватБанка" перед НБУ по кредиту.

"Однако Большая палата Верховного Суда подтвердила позицию "ПриватБанка" и отказала в удовлетворении иска, сделав при этом несколько важных для всего банковского сообщества правовых заключений", - говорится в сообщении.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Отметим, финансовый директор "ПриватБанка" Анна Самарина сообщила о том, что "ПриватБанк" вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что привело к увеличению судебных издержек. По ее словам, до 10% операционных расходов банка теперь приходится на судебные издержки.

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