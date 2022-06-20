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ВСУ обстреляли позиции оккупантов на Змеином, накрыли много целей, - Арестович

Фото: Алексей Арестович, советника главы Офиса президента (24tv ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Там (на Змеином - ред.) было много жирных целей и по ним утром как прилетело. Много целей накрыли, было задымление по полной, очень большое", - сказал он.

Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.

Напомним, российские военные установили новые комплексы ПВО на острове Змеиный.

Ранее эксперт объяснял, почему Змеиный важен для РФ.

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остров ЗмеиныйАлексей Арестович