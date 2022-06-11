Оккупанты установили новые ПВО на Змеином: спутниковые снимки
Российские оккупанты установили новые комплексы противовоздушной обороны на острове Змеиный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.
По данным спутников, новые российские системы ПВО появились на захваченном острове 9 июня.
Как считают специалисты из группы OSINT-88, которая занимается разведкой с открытых данных, это могут быть системы типа "ТОР".
Отметим, что ЗРК "ТОР" способен поражать воздушные цели на расстоянии 15 километров и на высоте до 10 километров. Комплекс был разработан россиянами в 2008 году.
Напомним, британская разведка считает, что оккупанты установили на острове Змеиный несколько средств ПВО, включая системы SA-15 и SA-22, после потери крейсера "Москва" в апреле.
Под конец мая оккупанты направили к Змеиному три катера для подкрепления.
Добавим, эксперт объяснял, почему остров Змеиный важен для России.