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Оккупанты установили новые ПВО на Змеином: спутниковые снимки

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Украина, Суббота 11 июня 2022 19:23
Оккупанты установили новые ПВО на Змеином: спутниковые снимки Фото: остров Змеиный (mapio.net)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупанты установили новые комплексы противовоздушной обороны на острове Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

По данным спутников, новые российские системы ПВО появились на захваченном острове 9 июня.

Как считают специалисты из группы OSINT-88, которая занимается разведкой с открытых данных, это могут быть системы типа "ТОР".

Оккупанты установили новые ПВО на Змеином: спутниковые снимки

Отметим, что ЗРК "ТОР" способен поражать воздушные цели на расстоянии 15 километров и на высоте до 10 километров. Комплекс был разработан россиянами в 2008 году.

Напомним, британская разведка считает, что оккупанты установили на острове Змеиный несколько средств ПВО, включая системы SA-15 и SA-22, после потери крейсера "Москва" в апреле.

Под конец мая оккупанты направили к Змеиному три катера для подкрепления.

Добавим, эксперт объяснял, почему остров Змеиный важен для России.

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