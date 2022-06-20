ЗСУ обстріляли позиції окупантів на Зміїному, накрили багато цілей, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Там (на Зміїному - ред.) було багато жирних цілей і по них вранці як прилетіло. Багато цілей накрили, було задимлення по повній, дуже велике", - сказав він.

Арестович додав, що кількість втрат важко встановити через таке сильне задимлення.