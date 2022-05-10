ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Почему для России важен остров Змеиный: ответ эксперта

Новина українською →
Киев, Вторник 10 мая 2022 13:19
Почему для России важен остров Змеиный: ответ эксперта Фото: РФ намерена устроить на Змеином плацдарм для стягивания войск в Приднестровье (president.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Россия хочет устроить на острове Змеиный плацдарм для переброски своих войск в Приднестровье. Однако украинские военные всячески пытаются этому помешать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сегодня все события вокруг острова Змеиный - это результат попытки россиян подготовить плацдарм для переброски войск в Приднестровье. А мы пытаемся этому помешать. Через свое воздушное пространство мы же не пропустим самолет с их военными", - сказал Жданов.

При этом, по его словам, чтобы пробиться в Приднестровье, можно еще использовать Бессарабию и высадить там морской десант.

"Днестровский лиман фактически защищает эту территорию, отделяя ее от основной территории Украины. Зачем же враг разрушал там мост? Чтобы зайти в лиман катерами, которые мы разрушаем "Байрактарами", и поддерживать высадку десанта огневым прикрытием. Но для этого нужно закрыть воздух", - отметил Жданов.

Эксперт пояснил, поэтому российские оккупанты и постоянно пытались поставить на Змеиный комплексы ПВО С-300.

"Мы пока все жжем. Если с этого острова прикрыть небо, тогда россияне могли бы обеспечивать прикрытие для высадки своего десанта. Раньше это делал крейсер "Москва", а теперь им надо установить стационарную ПВО, чтобы прикрыть эту их операцию", - резюмировал он.

Почему для России важен остров Змеиный: ответ эксперта

Фото: остров Змеиный (скриншот Google-карта)

Напомним, недавно стало известно, что Вооруженные силы Украины уничтожили российский вертолет с десантом на острове Змеиный.

Также сообщалось, что возле Змеиного украинские "Байрактары" уничтожили десантный катер типа "Серна" из ЗРК "Тор", дваа десантно-штурмовых катера типа "Раптор", а еще один существенно повредили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
остров Змеиный Война России против Украины
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы