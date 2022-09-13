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ВСУ обнаружили обломки российского Су-34 под Балаклеей (фото)

Иллюстративное фото: ВСУ обнаружили обломки российского Су-34 под Балаклеей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные в ходе контрнаступления в Харьковской области обнаружили под Балаклеей обломки российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что самолет Су-34 RF-95808, который сбили украинские военные, находился в составе 47-го авиационного полка (Воронеж).


Обломки уничтоженного Су-34 (facebook.com/kpszsu)

Напомним, ранее стало известно, что в субботу, 10 сентября, украинские военные сбили четыре воздушные цели россиян.

Также мы писали, что в среду, 7 сентября, бойцы ВСУ “приземлили” российский Су-25 на Харьковском направлении.

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