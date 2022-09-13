ЗСУ знайшли уламки російського Су-34 під Балаклією (фото)

Українські військові в ході контрнаступу в Харківській області знайшли під Балаклією уламки російського надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
Зазначається, що літак Су-34 RF-95808, який збили українські військові, перебував у складі 47-го авіаційного полку (Воронеж).
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у суботу, 10 вересня, українські військові збили чотири повітряні цілі росіян.
Також ми писали, що у середу, 7 вересня, бійці ЗСУ "приземлили" російський Су-25 на харківському напрямку.
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