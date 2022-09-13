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ЗСУ знайшли уламки російського Су-34 під Балаклією (фото)

Ілюстративне фото: ЗСУ знайшли уламки російського Су-34 під Балаклією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові в ході контрнаступу в Харківській області знайшли під Балаклією уламки російського надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що літак Су-34 RF-95808, який збили українські військові, перебував у складі 47-го авіаційного полку (Воронеж).


Уламки знищеного Су-34 (facebook.com/kpszsu)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у суботу, 10 вересня, українські військові збили чотири повітряні цілі росіян.

Також ми писали, що у середу, 7 вересня, бійці ЗСУ "приземлили" російський Су-25 на харківському напрямку.

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