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ВСУ нанесли удар на юге: уничтожена техника и живая сила врага

Фото: ВСУ нанесли удар на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные 13 августа нанесли мощные удары по российских оккупантах в Херсонской и Николаевской областях. В результате работы ВСУ враг понес потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что наша армейская авиация дважды атаковала опорные пункты захватчиков в Баштанском районе, а ракетно-артиллерийскими подразделениями по результатам выполнения огневых задач уменьшено оккупационную армию на:

  • 15 россиян;
  • 1 танк Т-72;
  • 4 единицы бронированной и автомобильной техники.

"В Музыковке и Новой Каховке уничтожено 2 склада вражеских боеприпасов. Окончательные потери врага - доразведываются", - добавили в ОК "Юг".

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что 13 августа ВСУ нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области.

К слову, вечером 13 августа в Новой Каховке Херсонской области зафиксировали прилеты по позициям российских оккупантов.

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