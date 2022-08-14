ВСУ нанесли удар на юге: уничтожена техника и живая сила врага

Украинские военные 13 августа нанесли мощные удары по российских оккупантах в Херсонской и Николаевской областях. В результате работы ВСУ враг понес потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что наша армейская авиация дважды атаковала опорные пункты захватчиков в Баштанском районе, а ракетно-артиллерийскими подразделениями по результатам выполнения огневых задач уменьшено оккупационную армию на:
"В Музыковке и Новой Каховке уничтожено 2 склада вражеских боеприпасов. Окончательные потери врага - доразведываются", - добавили в ОК "Юг".
Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что 13 августа ВСУ нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области.
К слову, вечером 13 августа в Новой Каховке Херсонской области зафиксировали прилеты по позициям российских оккупантов.
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